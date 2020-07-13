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«Обе семьи брошены!»: бывшая теща Аршавина публично оскорбила футболиста 

Мира Маркина 3 часа назад
Андрей Аршавин впервые за четыре месяца встретился со своими детьми от Юлии Барановской, после чего был раскритикован бывшей тещей.
На днях футболист вместе с сыновьями Артемом, Арсением и дочерью Яной провел время на природе. Вместе с детьми Аршавин катался на велосипедах и много гулял.
Досуг, проведенный с наследниками, футболист снял на видео, после чего выложил ролик в Instagram, подписав публикацию:
"Папа в деле".
Большинство фанатов Аршавина порадовались, что спортсмен наконец увиделся с детьми. Однако экс-теща футболиста Наталия Сарычева, мать его второй супруги Алисы, довольно резко высказалась в адрес бывшего зятя:
"Папа в деле? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет. У него нет семьи! Обе семьи брошены! Вы хоть сначала узнайте про него все, а потом уже комментируйте".
С Алисой Аршавин развелся в 2019 году, после чего перестал навещать свою младшую дочь Есению. Более того, в ходе развода он попросил экс-супругу освободить дом в Коломягах, который они вместе строили. Как выяснилось, жилье было оформлено на мать футболиста Татьяну Ивановну.
"После такого, я считаю, он может отказываться от родительских прав. Теперь у Есени нет ни папы, ни бабушки. С дочкой Андрей не виделся уже год. Да, наверное, и не нужен он Есене. Ведь ничего не может дать не то что ей — даже себе. Болезненно жадный до денег своим же детям, не говоря уже о внимании. Ему никто не нужен",
— комментировала тогда расставание с футболистом Алиса.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что экс-супруга Аршавина показала новый дом.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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