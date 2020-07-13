На днях футболист вместе с сыновьями Артемом, Арсением и дочерью Яной провел время на природе. Вместе с детьми Аршавин катался на велосипедах и много гулял.

Досуг, проведенный с наследниками, футболист снял на видео, после чего выложил ролик в Instagram, подписав публикацию:

"Папа в деле".

Большинство фанатов Аршавина порадовались, что спортсмен наконец увиделся с детьми. Однако экс-теща футболиста Наталия Сарычева, мать его второй супруги Алисы, довольно резко высказалась в адрес бывшего зятя:

"Папа в деле? Попытка показной реабилитации после групповухи. Вряд ли тебе это поможет. У него нет семьи! Обе семьи брошены! Вы хоть сначала узнайте про него все, а потом уже комментируйте".

С Алисой Аршавин развелся в 2019 году, после чего перестал навещать свою младшую дочь Есению. Более того, в ходе развода он попросил экс-супругу освободить дом в Коломягах, который они вместе строили. Как выяснилось, жилье было оформлено на мать футболиста Татьяну Ивановну.

"После такого, я считаю, он может отказываться от родительских прав. Теперь у Есени нет ни папы, ни бабушки. С дочкой Андрей не виделся уже год. Да, наверное, и не нужен он Есене. Ведь ничего не может дать не то что ей — даже себе. Болезненно жадный до денег своим же детям, не говоря уже о внимании. Ему никто не нужен",

— комментировала тогда расставание с футболистом Алиса.