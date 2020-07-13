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Гузеева жестко осадила подписчиков за оскорбление 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила хейтерам, которые оскорбили ее и ее подруг. В комментариях к их совместному снимку в Instagram написали, что они похожи на алкоголичек.
Лариса Гузеева поделилась снимком со съемочной площадки шоу "На дачу". На фото она вместе с девушками, с которыми долгое время работает.
"12 лет я работаю с этими прекрасными, красивыми, умными и бесконечно талантливыми девочками. Они мои подруги навсегда— понимаем и чувствуем с полувзгляда друг друга", — подписала снимок телеведущая.
@_larisa_guzeeva_
Поклонники восхитились Гузеевой, сказав, что она не потерялась на фоне молодых. Однако некоторые посчитали иначе.
"Похожи на алкоголичек", — написали под снимком.
Оказалось, что комментарий оставила певица Нинель Петкович из вокального ансамбля "Беляночка". Лариса Гузеева не проигнорировала оскорбление и заступилась за своих подруг.
"Я вас, страшненьких, без мозгов и фантазии, жалею", — ответила телеведущая.
Ранее "Рамблер" рассказывал, в чем секрет похудения 61-летней Гузеевой.
Женский форум
Звёзды , Видео , Лариса Гузеева
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