Гузеева жестко осадила подписчиков за оскорбление 

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Телеведущая Лариса Гузеева жестко ответила хейтерам, которые оскорбили ее и ее подруг. В комментариях к их совместному снимку в Instagram написали, что они похожи на алкоголичек.

Лариса Гузеева поделилась снимком со съемочной площадки шоу "На дачу". На фото она вместе с девушками, с которыми долгое время работает.

"12 лет я работаю с этими прекрасными, красивыми, умными и бесконечно талантливыми девочками. Они мои подруги навсегда— понимаем и чувствуем с полувзгляда друг друга", — подписала снимок телеведущая.

@_larisa_guzeeva_

Поклонники восхитились Гузеевой, сказав, что она не потерялась на фоне молодых. Однако некоторые посчитали иначе.

"Похожи на алкоголичек", — написали под снимком.

Оказалось, что комментарий оставила певица Нинель Петкович из вокального ансамбля "Беляночка". Лариса Гузеева не проигнорировала оскорбление и заступилась за своих подруг.