Цой рассказала о страшных симптомах коронавируса 

Певица Анита Цой рассказала о страшных симптомах, которые были у нее при заболевании коронавирусом. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".
По словам артистки, COVID-19 напоминает грипп, но коронавирус "начинает тебя исследовать". У нее были такие симптомы, как потеря обоняния, кашель, диарея, а также проблемы с почками, печенью, уровнем сахара в крови и давлением.
"Эти две недели болезни просто какой-то кошмар. Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие!" — заявила Цой.
Она отметила, что особенно сложно перенести температуру и ломоту в теле. Кроме того, коронавирус влияет на психику:
"В какой-то момент я потерялась во времени и пространстве. Не понимала, где я, какие надо лекарства принимать, в каком порядке. Если бы меня не забрали в больницу и не поместили под контроль, я бы сама не справилась".
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоГузеева жестко осадила подписчиков за оскорбление.