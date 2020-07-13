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Цой рассказала о страшных симптомах коронавируса 

Анастасия Иванова 1 час назад
Цой рассказала о страшных симптомах коронавируса
Фото: @anitatsoy
Певица Анита Цой рассказала о страшных симптомах, которые были у нее при заболевании коронавирусом. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".
По словам артистки, COVID-19 напоминает грипп, но коронавирус "начинает тебя исследовать". У нее были такие симптомы, как потеря обоняния, кашель, диарея, а также проблемы с почками, печенью, уровнем сахара в крови и давлением.
"Эти две недели болезни просто какой-то кошмар. Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие!" — заявила Цой.
Она отметила, что особенно сложно перенести температуру и ломоту в теле. Кроме того, коронавирус влияет на психику:
"В какой-то момент я потерялась во времени и пространстве. Не понимала, где я, какие надо лекарства принимать, в каком порядке. Если бы меня не забрали в больницу и не поместили под контроль, я бы сама не справилась".
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоГузеева жестко осадила подписчиков за оскорбление.
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Звёзды , Анита Цой , Московский комсомолец
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