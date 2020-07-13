Цой рассказала о страшных симптомах коронавируса 

Певица Анита Цой рассказала о страшных симптомах, которые были у нее при заболевании коронавирусом. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

По словам артистки, COVID-19 напоминает грипп, но коронавирус "начинает тебя исследовать". У нее были такие симптомы, как потеря обоняния, кашель, диарея, а также проблемы с почками, печенью, уровнем сахара в крови и давлением.

"Эти две недели болезни просто какой-то кошмар. Не понимаешь, что у тебя выстрелит завтра. Биологическое оружие!" — заявила Цой.

Она отметила, что особенно сложно перенести температуру и ломоту в теле. Кроме того, коронавирус влияет на психику: