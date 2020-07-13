Водонаева пожаловалась на мэра российского курорта 

Телеведущая и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева пожаловалась на мэра Геленджика. Она написала пост в своем Instagram-аккаунте.
По словам Водонаевой, три года назад она купила родителям квартиру в Геленджике, а в этом приобрела еще одну для себя и сына. Однако в курортном городе местные живут без воды.
"Чтобы помыться, люди копят ее в тазах на «черный день», потому что обычно воду дают на определенные часы (на два, например), ну, или вообще могут не дать. На свое усмотрение. Мама пожаловалась, что в этот раз без воды они просидели двое суток. Чтобы помыться и приготовить еду, люди стоят в очередях с баклашками, в том числе пенсионеры", — написала Водонаева.
@alenavodonaeva
Телеведущая рассказала, что мэр города Алексей Богодистов обещал решить эту проблему, но уже "который год" ничего не меняется.
"Тем временем жителям ЖК легче просто вырыть колодец во дворе, чем дождаться помощи".
Ранее "Рамблер" сообщал, что подруга Началовой сделала фото у могилы певицы и разозлила ее поклонников.