Водонаева пожаловалась на мэра российского курорта 

Телеведущая и бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева пожаловалась на мэра Геленджика. Она написала пост в своем Instagram-аккаунте.

По словам Водонаевой, три года назад она купила родителям квартиру в Геленджике, а в этом приобрела еще одну для себя и сына. Однако в курортном городе местные живут без воды.

"Чтобы помыться, люди копят ее в тазах на «черный день», потому что обычно воду дают на определенные часы (на два, например), ну, или вообще могут не дать. На свое усмотрение. Мама пожаловалась, что в этот раз без воды они просидели двое суток. Чтобы помыться и приготовить еду, люди стоят в очередях с баклашками, в том числе пенсионеры", — написала Водонаева.

@alenavodonaeva

Телеведущая рассказала, что мэр города Алексей Богодистов обещал решить эту проблему, но уже "который год" ничего не меняется.