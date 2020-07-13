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Карпович начала хозяйничать в доме Прилучного 

Анастасия Иванова 1 час назад
Карпович начала хозяйничать в доме Прилучного
Фото: @m1r0slava_karpovich
Актриса Мирослава Карпович переехала к Павлу Прилучному, где он раньше жил с Агатой Муцениеце. Об этом сообщает издание "7 Дней".
Девушка уже перевела свои вещи. Однако соседям поведение актрисы не понравилось. По их словам, она вела себя грубо по отношению к домработнице. Как-то в общении с ней она заявила: "Я тут хозяйка!".
"Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так", — рассказал изданию житель поселка.
Актеры не афишируют свои отношения. Однако прохожие не раз заставали Прилучного и Карпович вместе. Недавно они вернулись с совместного отдыха в Крыму.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Прилучный познакомил детей с Карпович.
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Звёзды , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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