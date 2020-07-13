Карпович начала хозяйничать в доме Прилучного 

Девушка уже перевела свои вещи. Однако соседям поведение актрисы не понравилось. По их словам, она вела себя грубо по отношению к домработнице. Как-то в общении с ней она заявила: "Я тут хозяйка!".

"Требовала, чтобы слушались только ее, и выполняли все, что она захочет. Ведет себя так, как будто всегда тут жила. А ведь это не так", — рассказал изданию житель поселка.

Актеры не афишируют свои отношения. Однако прохожие не раз заставали Прилучного и Карпович вместе. Недавно они вернулись с совместного отдыха в Крыму.