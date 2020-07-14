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Собчак ответила на критику неуместной рекламы 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Ксению Собчак раскритиковали за неуместную рекламу. Она поделилась роликом, в котором рассказывает о доставке продуктов. В видео вошли кадры, где журналистку задерживают около здания ФСБ за пикет в поддержку Ивана Сафронова. После того, как на нее обрушилась критика, Собчак решила ответить подписчикам. Об этом она написала в своем Instagram.
Телеведущая подробно объяснила, почему не считает рекламу неуместной, а также отметила свое необычное чувство юмора.
"Я вспыльчивая, раздражительная, бесноватая и категоричная. Дураков ненавижу. Считаю, что шутить можно и нужно над любыми, самыми трагическими ситуациями. Но прежде всего надо уметь смеяться над самим собой. Что и делаю. Постоянно. Смех уместен всегда. Особенно на кладбище, в автозаке и в реанимации.
Терпеть не могу тех, кто медленно соображает, ханжествует и тех, кто лишен чувства юмора — это калеки. Можно за это меня не любить? Можно, и я разрешаю"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Айза Анохина рассказала о своем конфликте с Барановской.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Иван Сафронов , Ксения Собчак , Айза Анохина , ФСБ
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