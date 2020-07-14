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Миро осудила прилюдное пьянство Бузовой 

Стелла Шмель 36 минут назад
Блогер Миро осудила Ольгу Бузову. В своем новом посте она рассказала, что думает по поводу появления телеведущей на лобном месте подшофе.
"Я — не нарколог и не собираюсь ставить окончательные и бесповоротные диагнозы. Я просто выражу своё личное мнение о том, что происходит с Бузовой: она — алкоголичка.
Если ты не можешь отказаться от алкоголя даже перед работой, то, на мой взгляд, у тебя — огромные с ним проблемы. Если вносишь в перечень обязательных для тебя предметов коньяк и вино, то, на мой взгляд, ты в своих отношениях и с тем, и с другим зашла опасно далеко",
— считает Миро.
"Опускание на дно алкоголизма — это не стремительное падение, а именно опускание. Медленное и поначалу незаметное сползание в бездну, если хотите".
По мнению Миро, именно это и происходит с Бузовой.
Ранее "Рамблер" писал, что Анохина рассказала о конфликте с Барановской.
Звёзды , Видео , Ольга Бузова
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