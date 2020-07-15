Бывшая жена хореографа Ильи Авербуха, фигуристка Ирина Лобачева, прокомментировала его роман с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Об этом пишет "Комсомольская правда".
По словам Ирины Лобачевой, 25-летнюю Арзамасову привлекло в 46-летней Авербухе его финансовая состоятельность.
Фигуристка пообщалась на эту тему с их общим сыном и попросила его быть аккуратнее с новой возлюбленной отца.
«Скажи ему, пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!» — сказала Лобачева.
Ранее "Рамблер" сообщал, что реакция на роман с Авербухом возмутила Арзамасову.