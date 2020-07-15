Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая жена Авербуха отреагировала на его роман с актрисой 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Только не надо Лизу прописывать»
Фото: globallookpress.com
Бывшая жена хореографа Ильи Авербуха, фигуристка Ирина Лобачева, прокомментировала его роман с актрисой Елизаветой Арзамасовой. Об этом пишет "Комсомольская правда".
По словам Ирины Лобачевой, 25-летнюю Арзамасову привлекло в 46-летней Авербухе его финансовая состоятельность.
Фигуристка пообщалась на эту тему с их общим сыном и попросила его быть аккуратнее с новой возлюбленной отца.
«Скажи ему, пусть женится, только не надо Лизу прописывать. А то у тебя, сынок, останется только моя квартира, моя дача и моя машина!» — сказала Лобачева.
Ранее "Рамблер" сообщал, что реакция на роман с Авербухом возмутила Арзамасову.
Видео дня. Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Звёзды , Илья Авербух , Ирина Лобачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Как быстро убрать выпирающий живот по методу японцев
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
«Совсем стыд потеряла»: Бузова показала свои прелести
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Как продавцы мухлюют с рыбой
20:08
Как продавцы мухлюют с рыбой
Еда Здоровье
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
03:13
Как сделать так, чтобы зеркало в ванной не запотевало
Дом и сад
Как сумел забеременеть американский мужчина
10:05
Как сумел забеременеть американский мужчина
Здоровье Дети
Дубовицкая рассказала, что ее связывает с Винокуром
03:36
Дубовицкая рассказала, что ее связывает с Винокуром
Звёзды
Чем российские дачи отличаются от немецких
02:49
Чем российские дачи отличаются от немецких
Дом и сад
Что стало с исполнителем хита «Между мной и тобой»
01:00
Что стало с исполнителем хита «Между мной и тобой»
Звёзды
В чем польза частого секса
02:18
В чем польза частого секса
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение