«Только не надо Лизу прописывать»

Все новости на карте

По словам Ирины Лобачевой, 25-летнюю Арзамасову привлекло в 46-летней Авербухе его финансовая состоятельность.

Фигуристка пообщалась на эту тему с их общим сыном и попросила его быть аккуратнее с новой возлюбленной отца.