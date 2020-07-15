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Навка порадовала фанатов фото в купальнике 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Навка порадовала фанатов фото в купальнике
Фото: @tatiana_navka
Фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками фото с отдыха. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.
Сейчас Татьяна Навка отдыхает в Сочи. 46-летняя спортсменка поразила поклонников своей фигурой и естественной красотой без макияжа. На фото Навка плавает на закате в бассейне в черном купальнике.
@tatiana_navka
«То ли Одетта, то ли Одиллия. Но точно самая желанная и красивая», «Просто прекрасная! Хорошего отдыха!», «Шикарный кадр и вы в нем», «Русалочка», «Нереально красивая», «Какие снимки, даже не догадаться, что это Сочи», «Вы похорошели», — написали фигуристке в комментариях.
Кроме того, подписчики отметили, что Татьяна Навка выглядит очень молодо и сравнили ее с дочерью:
«Такая молоденькая, можно спутать с дочкой», «Теперь с Надей одно лицо», «Не узнать. Теперь похожа на дочку», «Словно повзрослевшая Надя».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Сати Казанова рассказала о романе с женатым миллиардером.
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Звёзды , Сати Казанова , Татьяна Навка
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