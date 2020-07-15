Навка порадовала фанатов фото в купальнике 

Фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками фото с отдыха. Она опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас Татьяна Навка отдыхает в Сочи. 46-летняя спортсменка поразила поклонников своей фигурой и естественной красотой без макияжа. На фото Навка плавает на закате в бассейне в черном купальнике.

@tatiana_navka

«То ли Одетта, то ли Одиллия. Но точно самая желанная и красивая», «Просто прекрасная! Хорошего отдыха!», «Шикарный кадр и вы в нем», «Русалочка», «Нереально красивая», «Какие снимки, даже не догадаться, что это Сочи», «Вы похорошели», — написали фигуристке в комментариях.

Кроме того, подписчики отметили, что Татьяна Навка выглядит очень молодо и сравнили ее с дочерью: