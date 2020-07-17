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Пресняков признался, что не верил в брак 

Диана Товсепова 4 часа назад
«Ты ее сможешь бросить, и ничего тебе за это не будет»
Фото: globallookpress.com
Музыкант Владимир Пресняков-младший признался, что не собирался жениться на нынешней супруге, певице Наталье Подольской.
Так, артисты пять лет просто жили вместе, но после разговора со священником все изменилось.
«Я не хотел жениться, потому что не верил в брак. У меня были свои представления об этом, не очень хороший опыт. И почти все мои друзья обожглись. Он (священник — Прим. ред.) мне сказал простые слова: «Ты понимаешь, что поступаешь как трус? Чуть что, ты ее сможешь бросить, и ничего тебе за это не будет. Никакой ответственности».
Пресняков признался, что именно после этих слов священника он стал другим человеком и понял, что обязан создать крепкую семью.
Вскоре после этого они с Натальей отправились в церковь. При этом, как рассказал артист, в браке они перестали "делить территорию" и ругаться.
Напомним, что выпускница проекта «Фабрика звезд» Наталья Подольская и известный музыкант Владимир Пресняков сблизились еще в 2005 году во время одного из проектов на ТВ, а в 2015-м у них родился сын Артемий.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие тайны личной жизни рассказал фанатам Филипп Киркиров.
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Звёзды , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
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