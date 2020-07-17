Казарновская призналась в романе с женатым

Известная оперная певица Любовь Казарновская в программе «Судьба человека» рассказала о своем романе с женатым коллегой по сцене, так и не назвав его имя.
«Я прекрасно понимала, что не могу разрушить семью, но была влюблена. На мне бы потом всю жизнь был этот груз судьбы. Это большой грех. Я была так воспитана, что не разрешила отпустить все вожжи. Я не пустилась во все тяжкие. Я не хотела быть счастливой всей душой, но знать, что кто-то из-за меня несчастлив», — призналась Любовь Казарновская.
Звезда призналась, что расставание с мужчиной получилось болезненным.
«Он сказал, что это трагедия для него. Ему было больно. Со временем он понял, что я права. Он понимал, что сделает больно целой семье, целому клану. Мы с ним через слезы и боль решили, что не можем быть вместе. Это был мой коллега по сцене. Мы были из одной среды. Я сказала нет и все», — отметила певица.
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