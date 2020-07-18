Стало известно, кто разрушил брак Харламова и Асмус

Стало известно, кто может быть причастен к разводу Асмус и Харламова. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Конфликт Харламова и Панина произошел чуть больше года назад. Сначала юморист делился роликами, где высмеивал актера и намекал на его нетрадиционную ориентацию. В ответ Панин выложил скандальное видео, где рассказал, что знает многое о похождениях резидентов Comedy Club.

«Не стоит будить лихо — пока тихо», — заявил Панин в том ролике.

Как сообщают СМИ, разборки в семье звезд начались после того самого видео, поэтому журналисты предполагают, что актер фильма "Жмурки" может быть причастен к разводу супругов.