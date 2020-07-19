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Нагиев взорвал сеть смелым фото 

Диана Товсепова 20 минут назад
Нагиев взорвал сеть откровенным фото
Фото: @nagiev.universal
Популярный телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев взбудоражил общественность фотографией, опубликованной в Instagram.
На снимке 53-летний артист предстал лишь в одних джинсовых шортах, спущенных до "опасного" уровня и в грубых ботинках.
@nagiev.universal
"Минутка прекрасного для тех, кто не успел помереть молодым. Хорош, куманёк. Если лайкать не будете — хотя бы курсором поводите.
(фото из альманаха Д. Нагиева «Маленькие хитрости в сексе, если ты полноват»)", — подписал снимок телеведущий.
Такое фото вызвало у поклонниц Нагиева шквал восхищенных комментариев:
«Нельзя быть таким секси, блин», — заявляли подписчицы.
Десятки россиянок стали называть его аполлоном и идеалом мужчины, но нашлись и те, кто посчитал актера "дрыщем".
Ранее "Рамблер" сообщал, как модель покорила Сеть смелыми фото.
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Звёзды , Дмитрий Нагиев
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