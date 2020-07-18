Вайолет Саммерс — модель и актриса из Америки. Девушка прославилась в Сети благодаря провокационным снимкам в своем Instagram-аккаунте. "Рамблер" собрал галерею лучших снимков модели.

Девушка родилась в Сакраменто, штат Калифорния. Карьеру модели 20-летняя Вайолет Саммерс начала в совсем юном возрасте. С тех пор она успела набрать популярность. Сейчас в Instagram-аккаунте девушки 6,5 миллионов подписчиков. Модель не стесняется соблазнительных поз и восхищает фанатов полуобнаженными снимками в мини-бикини.