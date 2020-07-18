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Королева мини-бикини: как модель Вайолет Саммерс прославилась в Сети 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Вайолет Саммерс — модель и актриса из Америки. Девушка прославилась в Сети благодаря провокационным снимкам в своем Instagram-аккаунте. "Рамблер" собрал галерею лучших снимков модели.
Девушка родилась в Сакраменто, штат Калифорния. Карьеру модели 20-летняя Вайолет Саммерс начала в совсем юном возрасте. С тех пор она успела набрать популярность. Сейчас в Instagram-аккаунте девушки 6,5 миллионов подписчиков. Модель не стесняется соблазнительных поз и восхищает фанатов полуобнаженными снимками в мини-бикини.
"Королева", "Это настоящее искусство", "Готов смотреть на тебя вечно", "Ты мой идеал девушки", — пишут в комментариях модели.
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Красота , Фото
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