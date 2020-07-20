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Звезды 2000-х, пропавшие с российской сцены 

Елена Красовская 6 часов назад
Ролик рассказывает об эстрадных звёздах, которые покорили российских зрителей в начале двухтысячных. Тогда их песни звучали отовсюду, ни один концерт не обходился без участия этих артистов. Но постепенно слава сошла на нет, так что теперь об их существовании помнят лишь самые преданные поклонники. Группы Reflex и «Непара», певицы Согдиана и Ангина, рэпер Серёга и певец Иракли — сейчас эти музыканты могут лишь мечтать о прежней популярности.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Боня показала ожоги после церемонии очищения организма.
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