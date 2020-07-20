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Пелагея наняла охрану после угроз на фоне развода с Телегиным 

Мира Маркина 1 час назад
Пелагея наняла телохранителей на время развода с хоккеистом Иваном Телегиным. Певице начали поступать угрозы, о чем в беседе с изданием "СтарХит" сообщила ее знакомая Александра Соколова.
Соколова призналась, что после новостей о расставании со спортсменом, интернет-пользователи обрушились на певицу с упреками:
«Ладно, плохие комментарии, так ведь ей еще и анонимные угрозы стали поступать. Поэтому пришлось нанять охрану на какое-то время. Пока страсти не улягутся. Кто ж знал, что так все обернется»,
— пояснила собеседница издания.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты подробности развода Пелагеи и Телегина.
Звёзды , Видео , Иван Телегин , Александр Соколов , StarHit
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