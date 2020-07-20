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Найден двойник популярной американской модели 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Найден двойник популярной американской модели
Фото: @gabywaters23
В Мичигане нашли двойника модели Кайли Дженнер. Об этом сообщает The Sun.
Девушку зовут Габриэль Уотерс. Ей 24 года, и она работает в продуктовом магазине. Прохожие часто принимают девушку за звезду шоу "Семейство Кардашьян".
"Когда я выхожу на улицу, минимум шесть, а то и 15 человек подходят ко мне и называют Кайли", — рассказала Габриэль.
Она призналась, что специально копировала Кайли Дженнер, выбирая похожую одежду и макияж. Кроме того, она потратила более шести тысяч долларов (428 тысяч рублей) на косметику бренда модели:
"У меня 27 наборов ее губных помад. Я покупаю ее косметику и пытаюсь повторить ее стиль".
@gabywaters23
В Instagram-аккаунте девушке свыше 48 тысяч подписчиков. Сама Уотерс считает, что это связано с ее сходством со звездой.
"Иногда люди шутят надо мной, говоря, что мои ягодицы не такие большие как у Кайли, а губы слишком тонкие для двойника. Но я знаю, что никто не сможет выглядеть так идеально, пока у него не будет миллион долларов, поэтому стараюсь не сравнивать себя с ней", — сказала девушка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что девушка Роналду подразнила фанатов фото в бикини.
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