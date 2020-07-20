Найден двойник популярной американской модели 

В Мичигане нашли двойника модели Кайли Дженнер. Об этом сообщает The Sun.

Девушку зовут Габриэль Уотерс. Ей 24 года, и она работает в продуктовом магазине. Прохожие часто принимают девушку за звезду шоу "Семейство Кардашьян".

"Когда я выхожу на улицу, минимум шесть, а то и 15 человек подходят ко мне и называют Кайли", — рассказала Габриэль.

Она призналась, что специально копировала Кайли Дженнер, выбирая похожую одежду и макияж. Кроме того, она потратила более шести тысяч долларов (428 тысяч рублей) на косметику бренда модели:

"У меня 27 наборов ее губных помад. Я покупаю ее косметику и пытаюсь повторить ее стиль".

@gabywaters23

В Instagram-аккаунте девушке свыше 48 тысяч подписчиков. Сама Уотерс считает, что это связано с ее сходством со звездой.