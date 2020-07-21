Звезды тоже люди и хотят сделать крутые снимки для Инстаграма. Но в погоне за эффектными фотографиями выбирают совсем не те модели купальников и получают обратный эффект. Предлагаем разобрать ошибки звездных образов, чтобы и самим не промахнуться в будущем.

1/7 Мы не удивлены выбором Насти Квитко и уже привыкли видеть ее в провокационных нарядах. Но этот наряд совершенно не предназначен для плавания. Лиф купальника, кажется, даже не выдержал и порвался. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 В этом образе можно прекрасно загореть во дворе собственного дома без присутствия людей до 18 лет, но точно не стоит так ходить в общественный пляж. Фото: Instagram 3/7 Английская звезда телевидения Джорджия Тоффоло выбрала для загара насыщенно-синий купальник с бархатным отливом. Однако девушка не угадала с вырезом: прямая линия лифа превращает размер груди в нулевой. И это смотрится совсем не женственно. Фото: Instagram 4/7 Полина Гагарина может похвастаться великолепной стройной фигурой, но неверно подобранный купальник испортит даже идеальные параметры. Как обычно, все дело в лифе: тонкая полоска напрочь лишила Полину груди. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Рита Ора намеренно выбрала лиф купальника на размер меньше, из-за чего создался эффект обвисшей груди. Но для комфортного купания Рите придется подобрать верх нормального размера. Фото: Instagram 6/7 Ольга Серябкина открыла пляжный сезон в июне. Красный цвет очень идет певице, только создается впечатление «тяжелого верха». Фото: Instagram 7/7 Раскрепощенности Волочковой можно только позавидовать — всем бы научиться так элегантно преподносить купальник на публике. Но модель с таким широким верхом идеально бы смотрелась на фигуре с объемными бедрами, но не на «перевернутом треугольнике». Фото: Instagram

Джорджия Тоффоло — прямой вырез

Английская звезда телевидения Джорджия Тоффоло выбрала для загара насыщенно-синий купальник с бархатным отливом. Однако девушка не угадала с вырезом: прямая линия лифа превращает размер груди в нулевой. И это смотрится совсем не женственно. Выбрать подходящий купальник совсем не сложно. Для небольшой груди идеально подошла бы V-образная форма выреза — так и шея смотрится аристократичнее, и зона декольте выглядит более привлекательно.

Полина Гагарина — плоский лиф

Полина Гагарина успела загореть и поплавать в море еще до закрытия границ. Певица может похвастаться великолепной стройной фигурой, но неверно подобранный купальник испортит даже идеальные параметры. Как обычно, все дело в лифе: тонкая полоска напрочь лишила Полину груди. Объемный верх с рюшами мог бы спасти положение.

Рита Ора — неподходящий размер

Кажется, певица намеренно выбрала лиф купальника на размер меньше, из-за чего создался эффект обвисшей груди. Но такой (весьма спорный) прием соблазнения работает, только если так и сидеть в этой позе. Для комфортного купания Рите придется подобрать верх нормального размера и с плотными чашечками, чтобы не остаться совсем без него в самый неподходящий момент.

Оля Серябкина — тесный верх

Ольга Серябкина открыла пляжный сезон в июне и доказала, что можно прекрасно отдохнуть и загореть, не выезжая на море. Красный цвет очень идет певице, только создается впечатление «тяжелого верха». Возможно, потому что такая модель не предназначена для объемного бюста.

Анастасия Квитко — вульгарная модель

Мы не удивлены выбором Насти и уже привыкли видеть ее в провокационных нарядах. Но этот наряд совершенно не предназначен для плавания. Лиф купальника, кажется, даже не выдержал и порвался. В этом образе можно прекрасно загореть во дворе собственного дома без присутствия людей до 18 лет, но точно не стоит так ходить в общественный пляж.

Анастасия Волочкова — неудачный крой