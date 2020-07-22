Казанова вырвалась к мужу в Италию через Беларусь 

Сати Казановой удалось встретиться со своим мужем в Италии после 4,5 месяцев разлуки.

Сначала певица планировала улететь из Беларуси в Милан самостоятельно. Но незадолго до отлета с Казановой связалась компания Emotional meetings, которая организовывает встречи с близкими людьми в виде сюрприза.

Артистка договорилась с другом супруга, что тот встретится с ним в одном из кафе Турина:

«По сценарию я должна была подойти к мужу с меню и по-итальянски сказать: «Что вы предпочитаете, сеньор»? Но когда он поднял свои глаза, на его лице застыло такое удивление, что на слове «сеньор» я стала хохотать. Я просто смеялась, а он не мог поверить в происходящее»,

— рассказала Казанова в своем Instagram.

Придя в себя, муж певицы обнял возлюбленную, после чего съемочная группа вышла из своего укрытия и поздравила супругов.