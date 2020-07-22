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Казанова вырвалась к мужу в Италию через Беларусь 

Мира Маркина 1 час назад
Казанова вырвалась к мужу в Италию через Беларусь
Фото: @satikazanova
Сати Казановой удалось встретиться со своим мужем в Италии после 4,5 месяцев разлуки.
Сначала певица планировала улететь из Беларуси в Милан самостоятельно. Но незадолго до отлета с Казановой связалась компания Emotional meetings, которая организовывает встречи с близкими людьми в виде сюрприза.
Артистка договорилась с другом супруга, что тот встретится с ним в одном из кафе Турина:
«По сценарию я должна была подойти к мужу с меню и по-итальянски сказать: «Что вы предпочитаете, сеньор»? Но когда он поднял свои глаза, на его лице застыло такое удивление, что на слове «сеньор» я стала хохотать. Я просто смеялась, а он не мог поверить в происходящее»,
— рассказала Казанова в своем Instagram.
Придя в себя, муж певицы обнял возлюбленную, после чего съемочная группа вышла из своего укрытия и поздравила супругов.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Сати Казанова раскрыла подробности романа с миллиардером.
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