Седокова выходит замуж

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Свадьба певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы не за горами. Артистка написала в Instagram откровенный пост, в котором призналась в любви к своему спутнику:

"Мне кажется «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь".

В этом же посте она сообщила своим подписчикам, что она приняла предложение руки и сердца:

@annasedokova

"Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. И я сказала тебе ДА. Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной".

Такое сообщение не оставило шансов для двусмысленных трактовок, поэтому в комментариях подписчики начали поздравлять новоиспеченную невесту со скорой свадьбой.