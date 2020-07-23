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Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите видео и узнайте о российском певце Александре Буйнове, который не на шутку напугал фанатов. Буйнов получил приглашение выступить на белорусском фестивале «Славянский базар», ежегодно проходящем в Витебске, но поклонники так и не увидели кумира. Они тут же заподозрили, что у артиста проблемы со здоровьем. Чтобы успокоить фанатов, Александр выложил новое фото, на котором выглядит сильно исхудавшим. Музыкант отметил, что пропустил фестиваль из-за операции.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что в Сети гадают, что с собой сделала Пугачёва.
Звёзды , Видео , Здоровье , Александр Буйнов
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