Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы 

Смотрите видео и узнайте о российском певце Александре Буйнове, который не на шутку напугал фанатов. Буйнов получил приглашение выступить на белорусском фестивале «Славянский базар», ежегодно проходящем в Витебске, но поклонники так и не увидели кумира. Они тут же заподозрили, что у артиста проблемы со здоровьем. Чтобы успокоить фанатов, Александр выложил новое фото, на котором выглядит сильно исхудавшим. Музыкант отметил, что пропустил фестиваль из-за операции.
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