Что показали результаты ДНК-тест сына Децла 

Смотрите видео и узнайте, чем завершилась история с сыном рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл. В марте прошлого года Толмацкий неожиданно скончался, у него остались вдова и сын. Супруга Кирилла подала документы на выплаты по потере кормильца, но Пенсионный фонд отказал ей в этом, поскольку у в своё время в свидетельстве о рождении сына по каким-то причинам Кирилл Толмацкий не был указан в качестве отца. Для доказательства родства мальчику сделали ДНК-тест. О результатах теста расскажет ролик.