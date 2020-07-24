32-летняя певица и актриса Юлия Паршута рассказала о тяжелых отношениях с неким бизнесменом Александром, которые закончились осенью прошлого года.

Юлия рассказала, что мужчина был настоящим тираном, но она прожила в гражданском браке с ним три года.

"Я подумала: почему я веду себя, как жена, но я не жена, — рассказала Паршута в программе Агаты Муцениеце «Честный развод». — Мне физически было холодно. Мы жили под одной крышей и неделями не разговаривали".

Певица призналась, что мужчине нравилось ее контролировать, жестко ограничивая круг ее друзей и требуя постоянного внимания. Позже такое поведение переросло в физическое насилие.

"Это начиналось по чуть-чуть: тебя толкнули, за шею чуть-чуть прихватили, — призналась Юля. — И никто в это не верит, потому что этот человек хороший для всех. Он пытался меня душить, он пытался скинуть меня с 14-го этажа, ломать мне ноги… Я понимала, что он меня везде найдет. Я сбегала кучу раз. Он говорил, если я обращусь в полицию, то он сделает все, чтобы развернуть это против меня. Врал, что у него онкология, чтобы вызвать жалость".

Однажды мужчина ударил девушку в живот после операции по удалению аппендицита. Паршута призналась, что долго не могла уйти от него, потому что боялась его реакции и того, что это выльется на публику.