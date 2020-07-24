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Раскрыты детали роскошной жизни детей российских богачей за границей 

Диана Товсепова 3 часа назад
Раскрыты детали роскошной жизни детей наших звезд
Фото: @philgazmanov
Журналисты британского издания Daily Mail раскрыли подробности роскошной жизни детей российских звезд заграницей.
По информации издания, богатые бизнесмены из России переехали в Великобританию после распада СССР с помощью "золотой" визы, которая позволяет иностранным гражданам жить на территории страны, если их инвестиции в ее экономику равны минимум миллиону фунтов стерлингов (90 миллионов рублей).
В течении следующих 20 лет все больше россиян стали покупать там дома и отправлять детей на учебу. Издание собрало информацию о некоторых из них.
В частности, Анна Милявская, дочь российской бизнесвумен, закончила университет Regent's University, обучение в котором стоит 40 тысяч фунтов стерлингов (3,6 миллиона рублей) в год. Девушка регулярно показывает в соцсетях свои наряды от самых дорогих люксовых брендов.
@mil_anna
А вот дочь российского олигарха Романа Абрамовича Софья показывает подписчикам своих лошадей, одна из которых, по данным СМИ, стоит 500 тысяч фунтов стерлингов (45 миллионов рублей). Праздник, устроенный Абрамовичем на 18-летие своей дочери, обошелся ему в 30 тысяч фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей). На вечеринке было около 500 гостей, а проходила она в элитном лондонском клубе Under The Bridge.
@sofiaabramovich97
Сын певца Олега Газманова Филипп работает в Великобритании манекенщиком и показывает детали своей роскошной жизни в Сети. Например, он публикует фото своего Ferrari и снимки из частного самолета, на котором он летает на каникулы по Европе.
@philgazmanov
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что блогерша-россиянка назвала свой ценник и стала предметом шумных обсуждений в Сети.
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Звёзды , Роман Абрамович , Олег Газманов , Ferrari
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