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Раскрыта рекордно высокая сумма гонорара Пугачевой за корпоратив 

Стелла Шмель 2 часа назад
Раскрыта рекордная сумма гонорара Пугачевой
Фото: globallookpress.com
Стало известно, сколько стоит пригласить Аллу Пугачеву спеть на частном мероприятии. Несмотря на то, что Примадонна официально уже давно не выступает, артистка может сделать исключение для ряда своих преданных почитателей и заодно неплохо подзаработать.
Как рассказал директор Комсомольской правде генеральный директор "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов, Пугачева могла получать запредельно высокие гонорары.
По словам Морозова, певица была востребована даже тогда, когда за свое выступление она просила 300-350 тысяч евро (в районе 30 миллионов рублей).
Рекордным же заработком Аллы Пугачевой на корпоративах стала сумма в 400 тысяч евро (свыше 33 миллионов рублей).
Ранее "Рамблер" писал, что Самбурская рассказала о взрослых фотосессиях.
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