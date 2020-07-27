Исхаков решил продвигать мать Гагариной

Дмитрий Исхаков опубликовал в своем Instagram несколько фотографий матери Полины Гагариной , заявив, что теперь он готов продвигать ее в качестве модели.

Произошло это сразу же после заявления фотографа о том, что он больше не живет с Гагариной. Однако официально супруги еще не разводились.

«Мне невероятно повезло с тещей. Подозреваю, это редкость. Ирония в том, что напоследок, открылась еще одна сторона ее таланта. Она чудесная модель для съемок»,

— признался Исхаков подписчикам.

@isxakov

Очевидно, Дмитрий неслучайно использовал слово "напоследок". Скорее всего эта фотосессия была своеобразным прощанием с прошлой семьей. При этом Исхаков не намерен прекращать общение с матерью Гагариной, — фотограф заявил, что будет представлять ее как агент для съемок.