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«Мне повезло с тещей»: Исхаков решил продвигать мать Гагариной 

Мира Маркина 1 час назад
Исхаков решил продвигать мать Гагариной
Фото: РИА Новости
Дмитрий Исхаков опубликовал в своем Instagram несколько фотографий матери Полины Гагариной, заявив, что теперь он готов продвигать ее в качестве модели.
Произошло это сразу же после заявления фотографа о том, что он больше не живет с Гагариной. Однако официально супруги еще не разводились.
«Мне невероятно повезло с тещей. Подозреваю, это редкость. Ирония в том, что напоследок, открылась еще одна сторона ее таланта. Она чудесная модель для съемок»,
— признался Исхаков подписчикам.
@isxakov
Очевидно, Дмитрий неслучайно использовал слово "напоследок". Скорее всего эта фотосессия была своеобразным прощанием с прошлой семьей. При этом Исхаков не намерен прекращать общение с матерью Гагариной, — фотограф заявил, что будет представлять ее как агент для съемок.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что источник рассказал об отношениях Гагариной и Исхакова.
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