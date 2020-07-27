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По словам исполнительницы, наследник продюсера специально создает скандальные ситуации ради пиара, — таким образом он наживается на имени отца:

«Заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу. Лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится. И он даже не скрывает этого. То он мерзавец законченный, то периодически все-таки включает мозг. Я думаю, что в нынешней ситуации он уже переиграл папу!»,

— заявила Наталья в разговоре с "Собеседником".

По мнению Штурм, 73-летнего Алибасова следует как можно скорее оградить от общения с сыном:

«Бари-старший — это мой родной человек! Он добрый, обаятельный! Друг всех артистов! Никогда ни с кем не ссорился, во всяком случае, публично. Но тут влез его сынуля и начались все эти истории одна за другой. Он копанул, увидел, что пошло-поехало, и продолжил! Сначала с «Кротом» раскрутил тему, теперь начал следующую. Бари-младший сам по себе неинтересен, не то что его отец-звезда. Поэтому он из него и выжимает последние соки, какие только возможно».

Певица также призналась, что Алибасов-младший совершенно не интересуется здоровьем отца: