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«Готов похоронить папу, лишь бы не вылезать из телевизора»: Штурм раскрыла правду об Алибасове-младшем 

Мира Маркина 3 часа назад
Наталья Штурм уверена, что Бари Алибасов оказался в психиатрической клинике по вине собственного сына.
По словам исполнительницы, наследник продюсера специально создает скандальные ситуации ради пиара, — таким образом он наживается на имени отца:
«Заигрался до такой степени, что реально готов похоронить своего папу. Лишь бы не вылезать из телевизора. Бари-младший почувствовал себя звездой. Ему все происходящее безумно нравится. И он даже не скрывает этого. То он мерзавец законченный, то периодически все-таки включает мозг. Я думаю, что в нынешней ситуации он уже переиграл папу!»,
— заявила Наталья в разговоре с "Собеседником".
По мнению Штурм, 73-летнего Алибасова следует как можно скорее оградить от общения с сыном:
«Бари-старший — это мой родной человек! Он добрый, обаятельный! Друг всех артистов! Никогда ни с кем не ссорился, во всяком случае, публично. Но тут влез его сынуля и начались все эти истории одна за другой. Он копанул, увидел, что пошло-поехало, и продолжил! Сначала с «Кротом» раскрутил тему, теперь начал следующую. Бари-младший сам по себе неинтересен, не то что его отец-звезда. Поэтому он из него и выжимает последние соки, какие только возможно».
Певица также призналась, что Алибасов-младший совершенно не интересуется здоровьем отца:
«Мало артистов, которые занимаются воспитанием детей так, как надо. Здесь есть, конечно, вина и самого Барика, что его сынуля вырос таким. Он не получил должного воспитания и нужного количества мозгов. Зато хитрость перенял!».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Федосеева-Шукшина подала в суд на Алибасова.
Женский форум 2
Звёзды , Видео , Наталья Штурм , Бари Алибасов
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