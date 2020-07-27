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«Моя жизнь пошла наперекосяк»: Фоменко заявил о домогательствах 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фоменко заявил о сексуальных домогательствах
Фото: @nfomenkoofficial
Актер Николай Фоменко рассказал, что в студенческие годы подвергся приставаниям со стороны преподавателя. Об этом он заявил в своем Instagram-аккаунте.
По словам актера, в институте к нему приставала педагог по имени Кристина Константиновна Б.

«Я отказался, потому что она не нравилась мне. Ну и не понимал я, как я могу с педагогом… Все, меня выгнали из института. Она сделала все, чтобы моя жизнь пошла наперекосяк», — рассказал Фоменко.

Он спросил у подписчиков: не подать ли ему в суд на педагога. Однако многие фанаты актеры предположили, что это шутка на актуальную тему. Фоменко поддержала актриса МХТ имени Чехова Кристина Бабушкина.

«У Кристины Константиновны тоже карьера в Зарайске не задалась… Поговаривают, она кардинально поменяла профиль», — написала она.

В Сети заметили, что у актрисы тоже отчество Константиновна.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Бочкарева откровенно рассказала об инциденте с запрещенными веществами.
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Женский форум 5
Звёзды , Николай Фоменко , Кристина Бабушкина
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