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На кадрах видно, что Зайцеву уже тяжело самостоятельно передвигаться по дому. Чтобы спуститься по лестнице, он использует специальное приспособление в виде кресла.

"В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в дом-музее в Каблуково. Любим, ценим и уважаем!", — подписала Кадры Михалкова.

В доме Зайцева площадью 9 тысяч квадратных метров собраны раритетные вещи, значимые для истории моды.