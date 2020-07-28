Татьяна Михалкова навестила Вячеслава Зайцева, страдающего болезнью Паркинсона, и показала, как живет модельер. Видеозаписью она поделилась в своем блоге.
На кадрах видно, что Зайцеву уже тяжело самостоятельно передвигаться по дому. Чтобы спуститься по лестнице, он использует специальное приспособление в виде кресла.
"В гостях у всеми любимого Вячеслава Зайцева в дом-музее в Каблуково. Любим, ценим и уважаем!", — подписала Кадры Михалкова.
В доме Зайцева площадью 9 тысяч квадратных метров собраны раритетные вещи, значимые для истории моды.
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