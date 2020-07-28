«Зажралась»: Лоза раскритиковал Лолиту за гонорары

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певицу Лолиту Милявскую после того, как она озвучила, сколько зарабатывает за выступления. Об этом Лоза высказался в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Ранее Милявская рассказала, что за одно выступление она зарабатывает не менее 40 тысяч евро.

"Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?". Хотя я сам себя спрашиваю: что должен сделать артист за такие деньги?", — отметил Лоза.

Он пояснил, что люди, которые занимаются другими важными делами, должны зарабатывать столько же, сколько артист за 20 минут появления на сцене.