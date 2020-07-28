«Зажралась»: Лоза раскритиковал Лолиту за гонорары

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал певицу Лолиту Милявскую после того, как она озвучила, сколько зарабатывает за выступления. Об этом Лоза высказался в эфире шоу "Вечерний Ургант".
Ранее Милявская рассказала, что за одно выступление она зарабатывает не менее 40 тысяч евро.
"Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: "А не зажралась ли она?". Хотя я сам себя спрашиваю: что должен сделать артист за такие деньги?", — отметил Лоза.
Он пояснил, что люди, которые занимаются другими важными делами, должны зарабатывать столько же, сколько артист за 20 минут появления на сцене.
Артист добавил, что сам не вводит "антикризисные" расценки на выступления своей команды, так как им тоже нужно зарабатывать. Однако иногда он выступает бесплатно на благотворительных концертах.
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