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СМИ сообщили о романе мужа Бородиной с сербской моделью 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Несколько сербских изданий сообщили о том, что у модели Сорайи Вучелич роман с мужем Ксении Бородиной, бизнессменом Курбаном Омаровым. "Рамблер" узнал, как живет девушка.
Согласно информации, Омаров и Вучелич встречаются уже несколько лет. За это время бизнесмен успел сделать модели предложение и пообещать, что скоро разведется с женой. Как рассказала сама Вучелич, чтобы она не передумала, Омаров показывал ей свои богатства: большой дом и дорогие машины.
Как сообщил "Сплетник", бизнесмен не торопится расторгать предыдущий брак из-за своих детей. Бородина и Омаров воспитывают сына Омара и дочь Теону.
Сорая Вучелич родилась в Хорватии. Первые девять лет своей жизни она провела в детском доме из-за того, что мать не могла ее содержать. Она прославилась в 25 лет, когда начала участвовать в сербских реалити-шоу, а после стала моделью Playboy. В 2014 году она рассказала о своем романе с футболистом Неймаром. Девушка поделилась, что летала в Барселону к нему на частном самолете, но ее слова опровергли. Она также известна своим скандальным поведением. В 2019 году она попала в автомобильную аварию, утопив Lamborghini в бассейне.
Видео дня. Романы, о которых звезды предпочли забыть
Женский форум
Звёзды , Фото , Курбан Омаров , Ксения Бородина
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