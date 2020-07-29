Несколько сербских изданий сообщили о том, что у модели Сорайи Вучелич роман с мужем Ксении Бородиной , бизнессменом Курбаном Омаровым . "Рамблер" узнал, как живет девушка.

Согласно информации, Омаров и Вучелич встречаются уже несколько лет. За это время бизнесмен успел сделать модели предложение и пообещать, что скоро разведется с женой. Как рассказала сама Вучелич, чтобы она не передумала, Омаров показывал ей свои богатства: большой дом и дорогие машины.

Как сообщил "Сплетник", бизнесмен не торопится расторгать предыдущий брак из-за своих детей. Бородина и Омаров воспитывают сына Омара и дочь Теону.

Сорая Вучелич родилась в Хорватии. Первые девять лет своей жизни она провела в детском доме из-за того, что мать не могла ее содержать. Она прославилась в 25 лет, когда начала участвовать в сербских реалити-шоу, а после стала моделью Playboy. В 2014 году она рассказала о своем романе с футболистом Неймаром. Девушка поделилась, что летала в Барселону к нему на частном самолете, но ее слова опровергли. Она также известна своим скандальным поведением. В 2019 году она попала в автомобильную аварию, утопив Lamborghini в бассейне.