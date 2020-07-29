"Лично я узнала о Юле только в связи с этим скандалом, а не из-за её песен.
Ани Лорак знаю. Славу знаю. Михальчик — а кто это вообще, и что она спела?
Профессиональная зависть — это нормальная штука, если она заставляет лучше работать.
Стиснув зубы, забыв про жалость к себе, настоящий профессионал пашет. Когда зависть проявляется так — это уже не зависть, а конкуренция. В это случае зависть конструктивна, она делает тебя лучше, но если человек, вместо повышения собственного мастерства, начинает лить г***о на коллег, тратить на это время, он никогда ничего не добьётся".
"Мне очень жаль людей, которые считают себя выше других, не имея при этом своих достижений. Сидит такой не оценённый «талант» в клоповнике и ищет виновных в своих неудачах. […].
Пригожин у Юли вдруг трус — точно нет, Иосифа я знаю лично, но в трусости его упрекнуть точно нельзя. Дробыш с какого-то х***а вдруг называется Юлечкой разводилой, хотя — вот уж объективно! — он один из самых честных людей в шоубизе! […].
Отдельного внимания заслуживают комментарии относительно измен Ани Лорак, Славы, Бондарчук Светланы — вот тут уж совсем дно.
Светка счастлива со своим фотографом, а по поводу Каролины Куёк — так это ей изменили, а не она! И вдобавок, несмотря на такую неприятность в личной жизни, Ани Лорак не развесила сопли-слюни, жалея себя, а продолжила давать концерты".
"Займись собой, приведи свою внешность в порядок. Разберись со своей личной жизнью. Наконец уже поработай! Сделай хоть что-то, чтобы тебя заметили! Тогда, глядишь, не останется повода завидовать Славе, Валерии, Каролине".