Не так давно в Сети всплыла запись, где слышно, как Михальчик "поливает помоями" Светлану Бондарчук , Славу, Ани Лорак , Валерию, Пригожина и Дробыша. Сама Юлия вскоре сделала заявление, что ничего оскорбительного в адрес звезд не говорила. Однако Миро певице не поверила.

По мнению блогера, успешный в своей профессии человек не будет публично унижать коллег, в отличие от того, кто в своем деле не состоялся:

"Лично я узнала о Юле только в связи с этим скандалом, а не из-за её песен.

Ани Лорак знаю. Славу знаю. Михальчик — а кто это вообще, и что она спела?

Профессиональная зависть — это нормальная штука, если она заставляет лучше работать.

Стиснув зубы, забыв про жалость к себе, настоящий профессионал пашет. Когда зависть проявляется так — это уже не зависть, а конкуренция. В это случае зависть конструктивна, она делает тебя лучше, но если человек, вместо повышения собственного мастерства, начинает лить г***о на коллег, тратить на это время, он никогда ничего не добьётся".

Далее Миро заявила, что ей жаль людей, которые самоутверждаются за счет других. К тому же, по словам блогера, все, сказанное Михальчик, — ложь:

"Мне очень жаль людей, которые считают себя выше других, не имея при этом своих достижений. Сидит такой не оценённый «талант» в клоповнике и ищет виновных в своих неудачах. […].

Пригожин у Юли вдруг трус — точно нет, Иосифа я знаю лично, но в трусости его упрекнуть точно нельзя. Дробыш с какого-то х***а вдруг называется Юлечкой разводилой, хотя — вот уж объективно! — он один из самых честных людей в шоубизе! […].

Отдельного внимания заслуживают комментарии относительно измен Ани Лорак, Славы, Бондарчук Светланы — вот тут уж совсем дно.

Светка счастлива со своим фотографом, а по поводу Каролины Куёк — так это ей изменили, а не она! И вдобавок, несмотря на такую неприятность в личной жизни, Ани Лорак не развесила сопли-слюни, жалея себя, а продолжила давать концерты".

В завершение поста блогер решила дать Михальчик совет: