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Миро высказалась о правилах семейной жизни Бородиной: "Ксюха — дрессировщица дрессировщика"

Стелла Шмель
25 минут назад
Женский форум
Ксения Бородина рассказала о некоторых правилах семейной жизни. По мнению телеведущий, есть три основных постулата, которых должны придерживаться жены.
Во-первых, Бородина считает, что мужчина и женщина всегда должны помнить, чем привлекли друг друга.
Блогер Лена Миро высказала свое мнение на этот счет:
"Йохо! Чем привлекли? Любовью. У мужа - любовь к халяве. У жены - любовь к рынку подделок на Дубровке".
Во-вторых, Ксения считает, что необходимо давать супругу понять, что женщина радуется проявлению внимания. Она рассказала, что муж поначалу не любил дарить ей цветы, но заметил ее реакцию и стал дарить их чаще:
"Конечно, лучше бы он привык подносить бриллианты, но на безрыбье и цветы сойдут. Всяким проституткам, поди, и цветы не дарят! А всё почему? Потому что Ксюха - дрессировщица дрессировщика",
- считает Миро.
В-третьих, секрет семейного счастья, по мнению Бородиной, заключается в любви к себе. Важно заботиться и ухаживать о себе.
"Уход должен быть с умом, которого, судя по внешнему виду Бородавки, у неё нет. Впрочем, всегда же есть фотошоп и фейстюн Главное ведь, не идеальные отношения с мужем, а красивая картинка счастливой семейной жизни в соцсети для эскортниц",
- подытожила Миро.
Женский форум
Звёзды,Видео,Ксения Бородина
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