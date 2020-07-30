Во-первых, Бородина считает, что мужчина и женщина всегда должны помнить, чем привлекли друг друга.

Во-вторых, Ксения считает, что необходимо давать супругу понять, что женщина радуется проявлению внимания. Она рассказала, что муж поначалу не любил дарить ей цветы, но заметил ее реакцию и стал дарить их чаще: