Звезду «Карнавала» госпитализировали

Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Актрису забрали в больницу в центре столицы. Жемчужной стало плохо вчера. Известно, что ей вызвали скорую помощь из-за повышенного давления и головокружения. Подробностей о состоянии артистки пока нет.
Напомним, что Екатерина Жемчужная сыграла в фильме "Карнавал", телесериалах "Кармелита", "Королева Марго" и других.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Михалкова показала Зайцева, пораженного болезнью.