Звезду «Карнавала» госпитализировали

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Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актрису забрали в больницу в центре столицы. Жемчужной стало плохо вчера. Известно, что ей вызвали скорую помощь из-за повышенного давления и головокружения. Подробностей о состоянии артистки пока нет.

Напомним, что Екатерина Жемчужная сыграла в фильме "Карнавал", телесериалах "Кармелита", "Королева Марго" и других.