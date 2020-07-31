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Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Звезду «Карнавала» госпитализировали
Фото: globallookpress.com
Народную артистку России Екатерину Жемчужную госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Актрису забрали в больницу в центре столицы. Жемчужной стало плохо вчера. Известно, что ей вызвали скорую помощь из-за повышенного давления и головокружения. Подробностей о состоянии артистки пока нет.
Напомним, что Екатерина Жемчужная сыграла в фильме "Карнавал", телесериалах "Кармелита", "Королева Марго" и других.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Михалкова показала Зайцева, пораженного болезнью.
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Звёзды , Екатерина Жемчужная
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