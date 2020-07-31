«Ум курицы изворотлив и очень хитер»

«Муж мне говорит: "Что у тебя за страсть к фото такого плана?". Просто он не понимает, как непросто мне это дается. Про генетику можно говорить когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило и у тебя двое детей, тут нужно применять меры — спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки».