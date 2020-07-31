«Ум курицы изворотлив и очень хитер»

Опубликовав фотографию в нижнем белье, актриса Анна Хилькевич нарвалась на критику скандального блогера Лены Миро.
Вот, как Хилькевич подписала снимок:
«Муж мне говорит: "Что у тебя за страсть к фото такого плана?". Просто он не понимает, как непросто мне это дается. Про генетику можно говорить когда тебе 20. А вот когда уже за 30 перевалило и у тебя двое детей, тут нужно применять меры — спорт, питание, режим, уходы, секретики и лайфхаки».
@annakhilkevich
Лена Миро не заставила себя ждать и прокомментировала фото и подпись актрисы:
«То есть ты — козел черствый — не понимаешь, что ли, что женщина тут до седьмого пота старается?! Видишь, какая я у тебя трудолюбивая пчела — не генетикой беру,. а двумя детьми, диетами, питанием, спортом, лайфкахами и секретиками! В общем, пока ты зарабатываешь мне денег, я тоже сильно тружусь».
Блогер отметила, что «женский ум мало чем отличается от мужского, ум курицы же изворотлив и очень хитер». Миро также обвинила Хилькевич в том, что актриса отфотошопила свой родивший живот.
Ранее «Рамблер» писал о том, как Миро раскритиковала Ксению Бородину.