Подольская ответила на слухи о беременности 

Певица Наталья Подольская отреагировала на слухи о своей беременности. Соответствующим видео она поделилась в Instagram.

В СМИ появились слухи о том, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут ребенка. На видео видно, как певица сначала опустила телефон вниз, а потом подняла его наверх, тем самым изменив ракурс. Так ее лицо сначала было полное, а потом вновь вытянулось.

Поклонники уверены, что так она намекает на то, что не беременна. При этом, Подольская не давала прямого ответа на вопрос о пополнении в семье.