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Подольская ответила на слухи о беременности 

Елизавета Назарова 41 минуту назад
Певица Наталья Подольская отреагировала на слухи о своей беременности. Соответствующим видео она поделилась в Instagram.
В СМИ появились слухи о том, что Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут ребенка. На видео видно, как певица сначала опустила телефон вниз, а потом подняла его наверх, тем самым изменив ракурс. Так ее лицо сначала было полное, а потом вновь вытянулось.
Поклонники уверены, что так она намекает на то, что не беременна. При этом, Подольская не давала прямого ответа на вопрос о пополнении в семье.

"Видео о том, как все в жизни зависит от ракурса. Всем всего хорошего и удачных ракурсов. Кстати, прекрасная тема для челленджа"

Ранее "Рамблер" сообщал, что СМИ сообщили о беременности Подольской.
Звёзды , Видео , Наталья Подольская , Владимир Пресняков
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