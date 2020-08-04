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Васильев рассказал, как получил платья Началовой 

Елизавета Назарова 50 минут назад
Васильев рассказал, как получил платья Началовой
Фото: @julianachalova
Александр Васильев рассказал, что в его коллекции хранятся платья Юлии Началовой. Он рассказал, как получил их. Об этом сообщает "Собеседник".
Для выставки историку моды понадобились три платья и две пары обуви певицы. Они появились в экспозиции в Калининграде.
Оказалось, что костюмы Васильеву передала сама мать Началовой. Он сообщил, что их забирал помощник, но позже он созвонился с женщиной.

«Я разговаривал с мамой Юлии по телефону. Из-за съемок "Модного приговора" я не всегда могу забирать платья лично. У Началовых наряды забирал мой помощник. Он рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями»

Васильев отметил, что на выставке экспонаты Началовой пользовались большим спросом. Он отметил, что в России очень любят певицу, а ее ранняя гибель не оставила никого равнодушным.
Ранее "Рамблер" сообщал, что подруга Юлии Началовой разозлила фанатов фото у могилы певицы.
Женский форум
Звёзды , Александр Васильев
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