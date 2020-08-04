Васильев рассказал, как получил платья Началовой 

Александр Васильев рассказал, что в его коллекции хранятся платья Юлии Началовой. Он рассказал, как получил их. Об этом сообщает "Собеседник".

Для выставки историку моды понадобились три платья и две пары обуви певицы. Они появились в экспозиции в Калининграде.

Оказалось, что костюмы Васильеву передала сама мать Началовой. Он сообщил, что их забирал помощник, но позже он созвонился с женщиной.

«Я разговаривал с мамой Юлии по телефону. Из-за съемок "Модного приговора" я не всегда могу забирать платья лично. У Началовых наряды забирал мой помощник. Он рассказал, что мама Юлии была в слезах. Она очень трогательно прощалась с этими платьями»

Васильев отметил, что на выставке экспонаты Началовой пользовались большим спросом. Он отметил, что в России очень любят певицу, а ее ранняя гибель не оставила никого равнодушным.