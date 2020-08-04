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СМИ сообщили о тайном разводе Гордона 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Гордон тайно развелся с четвертой женой
Фото: @nozaah
Журналисты узнали, что телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей супругой. Об это сообщает Starhit.
Телевущий женился в четвертый раз в 2014 году. Его избранницей стала 20-летняя Нозанин Абдулвасиева.
СМИ сообщили, что Гордон развелся еще две недели назад, 17 июля, но не спешил афишировать это событие из личной жизни. Известно, что инициатором расторжения брака выступила жена. В качестве подарка на свой день рождения она получила документ о разводе.
В браке у супругов родились двое детей: 6-летний Александр и 3-летний Федор.
Ранее в СМИ появились слухи о разводе Пугачевой и Галкина. "Рамблер" узнал, что известно об этом событии.
Видео дня. Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Звёзды , Нозанин Абдулвасиева , Александр Гордон , StarHit
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