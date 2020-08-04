Гордон тайно развелся с четвертой женой

Журналисты узнали, что телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей супругой. Об это сообщает Starhit.

Телевущий женился в четвертый раз в 2014 году. Его избранницей стала 20-летняя Нозанин Абдулвасиева

СМИ сообщили, что Гордон развелся еще две недели назад, 17 июля, но не спешил афишировать это событие из личной жизни. Известно, что инициатором расторжения брака выступила жена. В качестве подарка на свой день рождения она получила документ о разводе.

В браке у супругов родились двое детей: 6-летний Александр и 3-летний Федор.