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«Она в сознании, но как в тумане»: стало известно о состоянии Заворотнюк 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Стали известны подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".
По словам музыкального продюсера Олеси Сазыкиной, состояние актрисы то улучшается, то ухудшается. Такое бывает при глиобластоме.

"Анастасия на каталке, потому что сильно устает. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет", — рассказала Сазыкина.

Как пишет издание, один из врачей видел, как Заворотнюк везут в кресле в ЦКБ.

"Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось", — поделился медик.

Бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова рассказала, что сейчас актрисе тяжело говорить, и она продолжает лечение:

"Заворотнюк не в том состоянии, чтобы себя показывать. Борьба за жизнь продолжается. У нее не совсем связная речь, ей тяжело говорить. Интеллект ее не пострадал".

Ранее "Рамблер" сообщал, что дочь Анастасии Заворотнюк сравнили со звездной мамой.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк
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