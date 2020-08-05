Стали известны подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк . Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

По словам музыкального продюсера Олеси Сазыкиной, состояние актрисы то улучшается, то ухудшается. Такое бывает при глиобластоме.

"Анастасия на каталке, потому что сильно устает. У нее уже не первое ухудшение. Волнами происходит. Ничего критического сейчас нет", — рассказала Сазыкина.

Как пишет издание, один из врачей видел, как Заворотнюк везут в кресле в ЦКБ.

"Она в уме, сознании, но как в тумане. Возможно, это действие препаратов, которые она сейчас принимает. Недавно ей стало хуже. Была ремиссия, значительное улучшение. Но закрепить достигнутый успех в лечении пока не удалось", — поделился медик.

Бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова рассказала, что сейчас актрисе тяжело говорить, и она продолжает лечение: