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СМИ: Стало известно об изменениях во внешности Заворотнюк 

Анастасия Иванова 55 минут назад
Бывший реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова рассказала, что из-за болезни актриса Анастасия Заворотнюк сильно изменилась внешне. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
По словам Светланы Веселовой, Анастасия Заворотнюк не хочет показывать себя публике. Кроме того, актрисе пока еще сложно говорить.

«Она сильно изменилась. Вы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы», — рассказал сотрудник клиники, в которой наблюдается актриса.

Ранее "Рамблер" сообщал, что стали известны подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Комсомольская правда
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