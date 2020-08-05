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«Я заболела и очень сильно»: дочь Заворотнюк ждет результатов теста 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Заперлась в комнате»: дочь Заворотнюк заболела
Фото: @anna_zavorotnyuk
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что плохо себя чувствует и сдала анализы на коронавирус. Об этом Анна сообщила на своей странице в Instagram.
Свой пост девушка начала со слов:

«Привет мои хорошие, сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о коронавирусе. И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела и очень сильно».

Как сообщает Анна, симптомы напоминают простуду, однако Завортнюк все же сдала тест на коронавирус. Дочь Анастасии также отметила, что в ожидании результатов она заперлась в комнате, и выходит только, «чтобы забрать тарелку с едой».
Поклонники желают девушке скорейшего выздоровления.
Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк уже почти год борется с раком головного мозга.
Ранее «Рамблер» о том, что по сообщению СМИ, болезнь сильно изменила внешность Заворотнюк.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк
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