«Заперлась в комнате»: дочь Заворотнюк заболела

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что плохо себя чувствует и сдала анализы на коронавирус. Об этом Анна сообщила на своей странице в Instagram.

Свой пост девушка начала со слов:

«Привет мои хорошие, сейчас мне хотелось бы с вами поговорить о коронавирусе. И напомнить вам, чтобы вы были очень осторожны. Дело в том, что я заболела и очень сильно».

Как сообщает Анна, симптомы напоминают простуду, однако Завортнюк все же сдала тест на коронавирус. Дочь Анастасии также отметила, что в ожидании результатов она заперлась в комнате, и выходит только, «чтобы забрать тарелку с едой».

Поклонники желают девушке скорейшего выздоровления.

Напомним, что актриса Анастасия Заворотнюк уже почти год борется с раком головного мозга.