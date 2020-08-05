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«Не стыдно»: Ольга Серябкина похвасталась пышными формами 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Не стыдно, а гордость берет»
Фото: @seryabkina
В социальной сети Instagram Ольга Серябкина разместила фото в черном бикини с завышенной талией. У поклонников певицы снимок вызвал бурю эмоций.
На фотографии Ольга стоит на берегу реки. Снимок артистка подписала кратко:

«Не стыдно».

@seryabkina
Подписчики же не были скупы на слова:

«Очень красивая! У нас сейчас жара, также купаемся», «Ты самая красивая девушка на планете», «Вот скажите, что может быть красивее и шедевральнее этого», «Не стыдно, а гордость берет».

«Трусики, конечно, зашкварные», — отметили некоторые комментаторы.

Имя фотографа, который запечатлел исполнительницу неизвестно.
Ранее «Рамблер» писал о том, что полуголая Решетова засветилась в доме отца Тимати.
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Звёзды , Тимати , Ольга Серябкина
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