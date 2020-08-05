В социальной сети Instagram Ольга Серябкина разместила фото в черном бикини с завышенной талией. У поклонников певицы снимок вызвал бурю эмоций.
На фотографии Ольга стоит на берегу реки. Снимок артистка подписала кратко:
«Не стыдно».
@seryabkina
Подписчики же не были скупы на слова:
«Очень красивая! У нас сейчас жара, также купаемся», «Ты самая красивая девушка на планете», «Вот скажите, что может быть красивее и шедевральнее этого», «Не стыдно, а гордость берет».
«Трусики, конечно, зашкварные», — отметили некоторые комментаторы.
Имя фотографа, который запечатлел исполнительницу неизвестно.
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