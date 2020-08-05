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Горячие пляжные фото Эмили Ратаковски 

Harper’s Bazaar 19 минут назад
Если бы нью-йоркский климат позволял, Эмили Ратаковски круглый год бы щеголяла в бикини.
Если бы нью-йоркский климат позволял, Эмили Ратаковски круглый год бы щеголяла в бикини.
1/6  Если бы нью-йоркский климат позволял, Эмили Ратаковски круглый год бы щеголяла в бикини.
Фото: @inamoratawoman
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Модель так любит показывать свое шикарное тело во всей красе, что даже создала собственный бренд пляжной одежды Inamorata, и теперь выпускает соблазнительные комплекты и украшения под его эгидой.
2/6  Модель так любит показывать свое шикарное тело во всей красе, что даже создала собственный бренд пляжной одежды Inamorata, и теперь выпускает соблазнительные комплекты и украшения под его эгидой.
Фото: @inamoratawoman
Все новинки Ратаковски предпочитает примерять лично, и это лучший маркетинговый ход.
3/6  Все новинки Ратаковски предпочитает примерять лично, и это лучший маркетинговый ход.
Фото: @inamoratawoman
При виде загорелых форм нашей героини, которые с трудом могут прикрыть полоски ткани, ее подписчицы моментально устраивают sold out на варианты, как у Эмили.
4/6  При виде загорелых форм нашей героини, которые с трудом могут прикрыть полоски ткани, ее подписчицы моментально устраивают sold out на варианты, как у Эмили.
Фото: @inamoratawoman
Предлагаем вдохновиться модным чутьем Ратаковски и присмотреть себе варианты для отдыха в жарких странах.
5/6  Предлагаем вдохновиться модным чутьем Ратаковски и присмотреть себе варианты для отдыха в жарких странах.
Фото: @inamoratawoman
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Необязательно искать их в арсенале марки Эмили, а можно просто использовать в качестве референсов.
6/6  Необязательно искать их в арсенале марки Эмили, а можно просто использовать в качестве референсов.
Фото: @inamoratawoman
Если бы нью-йоркский климат позволял, Эмили Ратаковски круглый год бы щеголяла в бикини. Модель так любит показывать свое шикарное тело во всей красе, что даже создала собственный бренд пляжной одежды Inamorata, и теперь выпускает соблазнительные комплекты и украшения под его эгидой. Все новинки Ратаковски предпочитает примерять лично, и это лучший маркетинговый ход: при виде загорелых форм нашей героини, которые с трудом могут прикрыть полоски ткани, ее подписчицы моментально устраивают sold out на варианты, как у Эмили.
Предлагаем вдохновиться модным чутьем Ратаковски и присмотреть себе варианты для отдыха в жарких странах: необязательно искать их в арсенале марки Эмили, а можно просто использовать в качестве референсов. Судя по фото, модель делает ставку на варианты с сексуальными микротрусами, множеством тесемок и завязок (за них в ответе должен быть бойфренд) и лифы не по размеру вне зависимости от этого самого размера груди.
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