Горячие пляжные фото Эмили Ратаковски 

При виде загорелых форм нашей героини, которые с трудом могут прикрыть полоски ткани, ее подписчицы моментально устраивают sold out на варианты, как у Эмили.

4/6 При виде загорелых форм нашей героини, которые с трудом могут прикрыть полоски ткани, ее подписчицы моментально устраивают sold out на варианты, как у Эмили.

Модель так любит показывать свое шикарное тело во всей красе, что даже создала собственный бренд пляжной одежды Inamorata, и теперь выпускает соблазнительные комплекты и украшения под его эгидой.

2/6 Модель так любит показывать свое шикарное тело во всей красе, что даже создала собственный бренд пляжной одежды Inamorata, и теперь выпускает соблазнительные комплекты и украшения под его эгидой.

Если бы нью-йоркский климат позволял, Эмили Ратаковски круглый год бы щеголяла в бикини. Модель так любит показывать свое шикарное тело во всей красе, что даже создала собственный бренд пляжной одежды Inamorata, и теперь выпускает соблазнительные комплекты и украшения под его эгидой. Все новинки Ратаковски предпочитает примерять лично, и это лучший маркетинговый ход: при виде загорелых форм нашей героини, которые с трудом могут прикрыть полоски ткани, ее подписчицы моментально устраивают sold out на варианты, как у Эмили.

Предлагаем вдохновиться модным чутьем Ратаковски и присмотреть себе варианты для отдыха в жарких странах: необязательно искать их в арсенале марки Эмили, а можно просто использовать в качестве референсов. Судя по фото, модель делает ставку на варианты с сексуальными микротрусами, множеством тесемок и завязок (за них в ответе должен быть бойфренд) и лифы не по размеру вне зависимости от этого самого размера груди.