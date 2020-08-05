Гагарина впервые высказалась о разрыве с Исхаковым 

В мае 2020 года появилась информация о расставании Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. В интервью YouTube-шоу «Конечно, Вася» певица впервые раскрыла некоторые подробности грядущего развода.

На вопрос ведущих, стоит ли обсуждать материальные вопросы до свадьбы и заключать брачные договоры, Гагарина ответила отрицательно. Однако Полина добавила, что допустила бы только одну строчку в документе:

«Если вдруг что — претензий друг к другу не имеем».

Певица также отметила:

«Мне кажется невозможным, когда ты приходишь и что-то начинаешь подписывать. Ты как будто уже заведомо готов к концу».

Полина Гагарина заявила, что не предпочитает говорить о причинах расставания с супругом, поскольку считает, что все должно оставаться в семье.