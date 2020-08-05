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Волочкова исполнила шпагат между вертолетов 

Анастасия Иванова 1 час назад
Волочкова исполнила шпагат между вертолетов
Фото: РИА Новости
Российская балерина повторила знаменитый трюк голливудского актера и каскадера Жана-Клода Ван Дамма. Снимком Анастасия Волочкова поделилась в социальной сети Instagram.
@volochkova_art
Ради съемки балерина посетила один из подмосковных авиацентров. Вот, как Волочкова прокомментировала фотографию:

«На желтеньком полетала. С профессиональным пилотом. Он помог мне отчасти снизить мою аэрофобию: я очень боюсь летать на самолетах. А беленькие я померила мерой своего шпагата».

Летательные аппараты, между которыми сидит в шпагате балерина, называются гиропланами.
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Звёзды , Жан-Клод Ван Дамм , Анастасия Волочкова
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