Волочкова исполнила шпагат между вертолетов 

Российская балерина повторила знаменитый трюк голливудского актера и каскадера Жана-Клода Ван Дамма. Снимком Анастасия Волочкова поделилась в социальной сети Instagram.
@volochkova_art
Ради съемки балерина посетила один из подмосковных авиацентров. Вот, как Волочкова прокомментировала фотографию:
«На желтеньком полетала. С профессиональным пилотом. Он помог мне отчасти снизить мою аэрофобию: я очень боюсь летать на самолетах. А беленькие я померила мерой своего шпагата».
Летательные аппараты, между которыми сидит в шпагате балерина, называются гиропланами.
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