Певица Любовь Успенская удивила поклонников своим внешним видом. Артистка опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте, и оно вызвало бурную реакцию в Сети.
В ролике Любовь Успенская сидит на веранде своего дома. В приподнятом настроении певица спела для фанатов:
«Если нету водки в доме, сколько хочешь в гастрономе. Дефицит. С алкоголем, с ботоксом, но есть морс. Водка подождет».
Фанаты Успенской ужаснулись ее внешним видом. По их мнению, артистка переборщила с пластическими операциями.
«Господи, что вы сделали со своим лицом», «Что-то сильно перекачала губы. Даже все лицо опухло», «От Успенской, которую мы знаем, только глаза остались. Что вы делаете с собой? Зачем такие губы?», «Как будто Люба до этого видео целый месяц пила. Что вы с собой сделали?», «У вас губа на нос залезла», — написали в комментариях к видео.
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