«Господи, что вы сделали со своим лицом», «Что-то сильно перекачала губы. Даже все лицо опухло», «От Успенской, которую мы знаем, только глаза остались. Что вы делаете с собой? Зачем такие губы?», «Как будто Люба до этого видео целый месяц пила. Что вы с собой сделали?», «У вас губа на нос залезла», — написали в комментариях к видео.