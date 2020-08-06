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«Что вы с собой сделали»: в Сети ужаснулись внешним видом Успенской 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Певица Любовь Успенская удивила поклонников своим внешним видом. Артистка опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте, и оно вызвало бурную реакцию в Сети.
В ролике Любовь Успенская сидит на веранде своего дома. В приподнятом настроении певица спела для фанатов:

«Если нету водки в доме, сколько хочешь в гастрономе. Дефицит. С алкоголем, с ботоксом, но есть морс. Водка подождет».

Фанаты Успенской ужаснулись ее внешним видом. По их мнению, артистка переборщила с пластическими операциями.

«Господи, что вы сделали со своим лицом», «Что-то сильно перекачала губы. Даже все лицо опухло», «От Успенской, которую мы знаем, только глаза остались. Что вы делаете с собой? Зачем такие губы?», «Как будто Люба до этого видео целый месяц пила. Что вы с собой сделали?», «У вас губа на нос залезла», — написали в комментариях к видео.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Волочкова исполнила шпагат между вертолетов.
Женский форум 38
Звёзды , Видео , Любовь Успенская
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