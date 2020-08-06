Азиза заявила о романе с Караченцовым 

Певица Азиза призналась, что у нее был роман с актером Николаем Караченцовым. Об этом она заявила в эфире шоу "На самом деле".

Азиза рассказала, что решила написать об этом в своей автобиографической книге.

"Это было давно, аж в конце 90-х… Дошло до того, что он собирался уйти из семьи. Я видела, что он очень честен, и он решил бы этот вопрос с Людой", — призналась артистка.

Однако серьезных отношений с актером у нее не вышло. По словам Азизы, мама запретила ей рушить семью: Караченцов был женат на Людмиле Поргиной.

«Она сказала: "На чужой беде счастья не построишь". Причем жена Караченцова все знала. Мне кажется, он и не скрывал. Я ничего у нее не украла, на себе его не женила», — сказала певица.

При этом вдова Караченцова отрицает, что супруг ей изменял.