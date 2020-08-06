Каменских поразила фанатов фото в бикини на яхте 

Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото в бикини с отдыха. Она опубликовала пикантный снимок в своем Instagram-аккаунте.
На фото Настя Каменских позирует в черном купальнике на яхте. Сейчас звезда находится на отдыхе в Турции.
"Проживаю свою лучшую жизнь", — подписала снимок певица.
@kamenskux
Поклонники Насти Каменских восхитились ее внешним видом и фигурой.
«У вас совершенная фигурка, Настя», «Когда на фотографии все идеально», «Богиня. Самая любимая наша певица», «Крута и нереальна. Впрочем, как всегда», — написали девушке в комментариях.
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