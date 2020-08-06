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Каменских поразила фанатов фото в бикини на яхте 

Анастасия Иванова 1 час назад
Певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото в бикини с отдыха. Она опубликовала пикантный снимок в своем Instagram-аккаунте.
На фото Настя Каменских позирует в черном купальнике на яхте. Сейчас звезда находится на отдыхе в Турции.

"Проживаю свою лучшую жизнь", — подписала снимок певица.

@kamenskux
Поклонники Насти Каменских восхитились ее внешним видом и фигурой.

«У вас совершенная фигурка, Настя», «Когда на фотографии все идеально», «Богиня. Самая любимая наша певица», «Крута и нереальна. Впрочем, как всегда», — написали девушке в комментариях.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Утяшева рассказала, сколько ей нужно денег для жизни.
Звёзды , Видео , Настя Каменских
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