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Эффектные снимки шикарной Шарлиз Терон 

Passion.ru 1 час назад
Одной из самых успешных, талантливых, ярких и красивых звезд Голливуда Шарлиз Терон 7 августа исполняется 45 лет. В честь юбилея актрисы предлагаем вспомнить ее эффектные, стильные и шикарные выходы в свет.
Шарлиз Терон любит обыгрывать в своих образах мужской стиль: носит брючные костюмы, белоснежные рубашки, классические пиджаки и смокинги.
У актрисы шикарная фигура, которую она с удовольствием демонстрирует на красных дорожках. Делает она это в нарядах с очень глубокими декольте, высокими разрезами и в дерзких мини-платьях.
Терон предпочитает довольно сдержанную цветовую гамму в одежде. Любимые черные и белые цвета она иногда меняет на блестящие золотые и серебристые.
Если же Шарлиз решается надеть что-нибудь яркое, то это будут наряды необычного кроя и насыщенных нестандартных и сочных оттенков.
Очень эффектно и сексуально актриса выглядела во время появления на премьерах фильма «Взрывная блондинка», в котором сыграла бесстрашную, жестокую и соблазнительную сотрудницу спецслужб. Чтобы соответствовать образу своей героини на красных дорожках, она выбирала довольно смелые наряды, в которых продемонстрировала себя во всей красе.
В последнее время стиль Шарлиз Терон заметно изменился — она стала одеваться более интересно и необычно, выделяясь на фоне более стандартных образов своих коллег.
Кстати, отвечает за образы Шарлиз Терон вот уже более десяти лет Лесли Фримар, в прошлом работавшая персональным ассистентом главного редактора журнала Vogue Анны Винтур. «Последние 11 лет я носила только то, во что одевала меня эта женщина. Люблю тебя», — подписала Шарлиз серию совместных снимков с Фримар в своем Instagram.
Больше ярких образов Шарлиз Терон — в нашей фотогалерее.
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Звёзды , Фото , Лесли Фримар , Шарлиз Терон , Анна Винтур
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