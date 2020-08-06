Одной из самых успешных, талантливых, ярких и красивых звезд Голливуда Шарлиз Терон 7 августа исполняется 45 лет. В честь юбилея актрисы предлагаем вспомнить ее эффектные, стильные и шикарные выходы в свет.

Шарлиз Терон любит обыгрывать в своих образах мужской стиль: носит брючные костюмы, белоснежные рубашки, классические пиджаки и смокинги.

У актрисы шикарная фигура, которую она с удовольствием демонстрирует на красных дорожках. Делает она это в нарядах с очень глубокими декольте, высокими разрезами и в дерзких мини-платьях.

Терон предпочитает довольно сдержанную цветовую гамму в одежде. Любимые черные и белые цвета она иногда меняет на блестящие золотые и серебристые.

Если же Шарлиз решается надеть что-нибудь яркое, то это будут наряды необычного кроя и насыщенных нестандартных и сочных оттенков.

Очень эффектно и сексуально актриса выглядела во время появления на премьерах фильма «Взрывная блондинка», в котором сыграла бесстрашную, жестокую и соблазнительную сотрудницу спецслужб. Чтобы соответствовать образу своей героини на красных дорожках, она выбирала довольно смелые наряды, в которых продемонстрировала себя во всей красе.

В последнее время стиль Шарлиз Терон заметно изменился — она стала одеваться более интересно и необычно, выделяясь на фоне более стандартных образов своих коллег.

Кстати, отвечает за образы Шарлиз Терон вот уже более десяти лет Лесли Фримар , в прошлом работавшая персональным ассистентом главного редактора журнала Vogue Анны Винтур . «Последние 11 лет я носила только то, во что одевала меня эта женщина. Люблю тебя», — подписала Шарлиз серию совместных снимков с Фримар в своем Instagram.

Больше ярких образов Шарлиз Терон — в нашей фотогалерее.