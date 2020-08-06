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Бывшая жена Меладзе высмеяла мужчин, выбирающих молодых любовниц 

Анастасия Иванова 3 часа назад
«Все мысли крутятся ниже пояса»
Фото: РИА Новости
Первая жена Валерия Меладзе, Ирина Малухина, считает, что мужчины, которые стремятся выбрать себе в спутницы девушку помоложе, — стареющие Ромео с синдромами Дориана Грея, Питера Пена, Дон Жуана и Казановы. Своими размышлениями она поделилась в личном аккаунте в Instagram.
@irinameladze_
Вот, как еще Ирина Малухина описала таких мужчин:

«Ему, как правило, 45+ и он в агрессивной форме пережил (а вернее, не пережил) кризис среднего возраста. Он тревожен и напуган перспективой самого себя».

Она также подчеркнула:

«Все мысли о физиологии и крутятся ниже пояса. Он ежедневно доказывает самому себе что «не барахло» и с возрастом похож на плохую копию себя в молодости».

Возможно, когда Ирина писала этот текст, она думала о своем бывшем муже, который выбрал себе в спутницы девушку помоложе. Ею стала экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, которая вскоре вышла замуж за артиста.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Азиза заявила о романе с Караченцовым.
Видео дня. Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Женский форум 7
Звёзды , Альбина Джанабаева , Дориан Грей
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