«Все мысли крутятся ниже пояса»

Первая жена Валерия Меладзе, Ирина Малухина, считает, что мужчины, которые стремятся выбрать себе в спутницы девушку помоложе, — стареющие Ромео с синдромами Дориана Грея, Питера Пена, Дон Жуана и Казановы. Своими размышлениями она поделилась в личном аккаунте в Instagram.
@irinameladze_
Вот, как еще Ирина Малухина описала таких мужчин:
«Ему, как правило, 45+ и он в агрессивной форме пережил (а вернее, не пережил) кризис среднего возраста. Он тревожен и напуган перспективой самого себя».
Она также подчеркнула:
«Все мысли о физиологии и крутятся ниже пояса. Он ежедневно доказывает самому себе что «не барахло» и с возрастом похож на плохую копию себя в молодости».
Возможно, когда Ирина писала этот текст, она думала о своем бывшем муже, который выбрал себе в спутницы девушку помоложе. Ею стала экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, которая вскоре вышла замуж за артиста.
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